Notarzt fährt in Auto: Hoher Schaden

Langenfeld (dpa/lnw)

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Notarztwagen in Langenfeld (Kreis Mettmann) in ein anderes Auto gefahren. Bei dem Unfall am Mittwoch habe sich der 37-jährige Fahrer des Notarztfahrzeugs leicht verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An den beiden Autos sei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

Von dpa