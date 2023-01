Notschlafstelle: «Müssen nachts Menschen wegschicken»

Essen (dpa/lnw)

Die Notschlafstelle für Jugendliche und junge Erwachsene in Essen stockt wegen deutlich gestiegener Nachfrage und mit Hilfe von Spenden ihre Bettenzahl von acht auf zwölf auf. Ein umgebauter ehemaliger Schaustellerwagen werde dazu nach Abnahme durch die Feuerwehr in den nächsten Tagen bereitgestellt, sagte die Leiterin der Einrichtung, Britta Reuter, am Montag. Aktuell passiere es immer wieder, dass junge Menschen wegen Überfüllung der Einrichtung trotz der Temperaturen weggeschickt werden müssten.

Von dpa