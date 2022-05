Notsicherung: Tornado verschob Kirchendach um 30 Zentimeter

Lippstadt (dpa/lnw)

Der Tornado in Lippstadt hat an der Kirche St. Clemens in der Gemeinde Hellinghausen nicht nur die Turmspitze zerstört, sondern auch das gesamte Kirchendach verschoben. Das wurde am Dienstag bei einer Besichtigung durch die Diözesanbaumeisterin des Erzbistums Paderborn, Carmen Matery-Meding, deutlich. Das Kirchendach sei um 30 Zentimeter gen Norden verschoben worden, teilte das Erzbistum mit.

Von dpa