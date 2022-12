NRW aktiviert mehr Flächen für Wind- und Sonnenenergie

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen aktiviert zusätzliche Flächen für den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Das Wirtschafts- und Energieministerium setzte am Mittwoch einen entsprechenden Erlass in Kraft. Künftig können Windenergieanlagen auch auf geschädigten Waldflächen und in anderen Nadelholzwäldern errichtet werden. Der Erlass gilt allerdings nicht in waldarmen Gemeinden, auf Naturschutzflächen sowie in Laub- und Laubmischwäldern.

Von dpa