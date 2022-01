NRW-Apotheken starten am 8. Februar mit Corona-Impfungen

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Apotheken in Nordrhein-Westfalen können am 8. Februar mit Corona-Impfungen starten. «Ab dem 1. Februar werden die Apotheken dafür Impfstoffe bestellen können», sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Prinzipiell stünden alle Impfstoffe auch in den Apotheken zur Verfügung. Die Bürger müssten allerdings vorab Termine vereinbaren, um sparsam mit dem Impfstoff umzugehen. Je nach Ampullengröße seien bis zu 20 Dosen in einem Gefäß.

Von dpa