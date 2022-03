NRW bietet innerbetriebliche Ausbildung für «Pflege-Guides»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit einem Qualifizierungsprogramm für innerbetriebliche Pflege-Experten möchte Nordrhein-Westfalen die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege stärken. In NRW stünden schätzungsweise schon eine halbe Million Erwerbstätige vor dem Problem, zusätzlich zu ihrem Beruf nahe Angehörige pflegen zu müssen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

Von dpa