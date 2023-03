NRW dringt auf Fristverlängerung für Fluthilfe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen will beim Bund eine Fristverlängerung für Hilfsanträge nach der Jahrhundertflut durchsetzen. Dazu werde die schwarz-grüne Landesregierung an diesem Freitag eine Bundesratsinitiative einbringen, kündigte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an.

Von dpa