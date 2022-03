NRW erwartet zusätzliche Registrierungstechnik vom Bund

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Land Nordrhein-Westfalen erwartet für die schnelle Registrierung der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine bessere Ausstattung mit der erforderlichen Technik. Der Bund habe am Vortag eine «umfassende zusätzliche Beschaffung auf den Weltmärkten zugesagt», erklärte der Familien- und Flüchtlingsminister des Landes, Joachim Stamp (FDP), am Donnerstag im Familienausschuss des Landtages. Nun sei man gespannt, wann die Technik tatsächlich ankommen werde. «Aber da sind wir in engem Austausch», sagte er.

Von dpa