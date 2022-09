NRW-Finanzminister Optendrenk offen für Kauf von Steuer-CDs

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) will an der Praxis festhalten, Datenträger mit Informationen über Steuersünder anzukaufen. «Ich hätte keine Vorbehalte, einen vielversprechenden Datenträger anzunehmen», sagte Optendrenk der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Samstag). Im Augenblick habe er allerdings den Eindruck, dass sich die Hinweisgeber an die Medien wendeten. «Wichtig ist mir, der normale Bürger muss wissen, dass der Staat bei der Steuerhinterziehung und vor allem bei systemischer Steuerhinterziehung in großem Stil ganz genau hinschaut und seinen Aufgaben nachkommt.»

Von dpa