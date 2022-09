NRW fordert zügige Fortsetzung des Programms «Sprachkitas»

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem einstimmigen Votum des Bundesrats für die Fortsetzung des Förderprogramms «Sprachkitas» fordert Nordrhein-Westfalen eine rasche Umsetzung. «Nun ist der Bundesfinanzminister gefordert, den Weg für eine konstruktive Lösung frei zu machen und sowohl einen Übergang sicherzustellen, als auch die bisherigen Mittel des Bundesprogrammes im voller Höhe in das Kita-Qualitätsgesetz zu überführen», sagte NRW-Kinderministerin Josefine Paul (Grüne) am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa