NRW-Grüne fordern zusätzlichen Sozialtarif zu 49-Euro-Ticket

Nach monatelangem Streit hatten sich Bund und Länder am Freitag auf das Startdatum 1. Mai für das 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen im Regionalverkehr geeinigt.

Als Koalitionspartner in der Landesregierung von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) beziehen die NRW-Grünen sich damit auch auf eine Forderung verschiedener Sozialverbände. So hatte der VdK etwa einen bundesweit gültigen Sozialtarif für maximal 29 Euro gefordert. «Wir sehen das Land in der Verantwortung, gerade bei der Mobilität Teilhabe für Menschen zu ermöglichen, die jeden Euro dreimal umdrehen müssen», so Schäffer gegenüber «WAZ».

In NRW gibt es bislang nur ein bezuschusstes Sozialticket für Hilfsempfänger - und das ist in den meisten Fällen auf das jeweilige Stadtgebiet beschränkt. Der Preis ist unterschiedlich, liegt meist aber schon über 29 Euro.