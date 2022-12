NRW informiert Waldeigentümer über millionenschwere Klage

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw)

Im Fall der millionenschweren Kartellklage von 32 Sägewerken gegen das Land Nordrhein-Westfalen hat das Landwirtschaftsministerium am Dienstag rund 800 Waldbesitzer förmlich über die Klage informiert. Sie hätten jetzt die Möglichkeit, sich an die Seite des Landes zu stellen, um gemeinsam in die weitere rechtliche Auseinandersetzung gegen die Sägewerke zu gehen, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Dazu seien sie aber nicht verpflichtet. «Bei Verzicht auf einen Beitritt entstehen keine unmittelbaren Kosten», hieß es.

Von dpa