NRW-Innenministerium verbietet Moscheeverein: Durchsuchung

Die Durchsuchung der Vereinsräume und von zwei Wohnungen dienten der Durchsetzung des Verbots und der Beschlagnahmung des Vereinsvermögens, berichtete die Polizei in Münster am Donnerstag. Dem Verein «Fatime Versammlung», der das Zentrum in Münster-Hiltrup betreibt, wird Verfassungswidrigkeit vorgeworfen. 50 Beamte seien bei der Aktion im Einsatz gewesen. Das Innenministerium in Düsseldorf kündigte für den Vormittag eine Stellungnahme von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an.