NRW kann mit 13 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen planen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Regierung kann nach der jüngsten Steuerschätzung für die Jahre 2022 bis 2026 mit insgesamt rund 13 Milliarden Euro mehr Einnahmen in der Landeskasse planen als bislang veranschlagt. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Vorlage des Finanzministeriums an den Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags hervor.

Von dpa