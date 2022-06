NRW-Kirchen feiern Fronleichnam wieder mit Prozessionen

Münster/Köln/Essen (dpa/lnw)

Nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen feiern die katholischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen das Fronleichnamsfest heute wieder mit großen Prozessionen und Tausenden Teilnehmern. Die Umzüge sind in den großen Bistümern wie Münster, Köln, Paderborn und Essen in zahlreichen Gemeinden geplant. An Fronleichnam verehren Katholiken vor allem die beim Abendmahl gereichte Hostie, die sie als Zeichen für die Gegenwart Christi in der Messe ansehen.

Von dpa