NRW-Landtag diskutiert: Erdbeben-Opfer und Pandemie-Lehren

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Solidarität mit den Erdbebenopfern in Syrien und in der Türkei sowie Lehren aus der Corona-Pandemie beschäftigen am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) den Düsseldorfer Landtag. Die SPD-Opposition fordert, dass Kitas und Schulen zur sogenannten kritischen Infrastruktur erklärt werden. Ein Krisenplan soll dafür sorgen, dass diese Einrichtungen so verstärkt werden, dass sie im Falle einer weiteren Pandemie ihrem Bildung- und Erziehungsauftrag besser gerecht werden können. Die SPD verlangt unter anderem, Rückstände bei der Digitalisierung aufzuholen sowie Kitas und Schulen üppiger mit Luftfiltern, Waschbecken, Masken und Tests auszustatten.

Von dpa