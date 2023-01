NRW-Landtag erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Zum Holocaust-Gedenktag erinnern der nordrhein-westfälische Landtag und die Landesregierung am Freitag (10.00 Uhr) an die Opfer des Nationalsozialismus. In der Gedenkstunde im Landtag in Düsseldorf tritt die 1924 als Kind jüdischer Eltern in Fürth geborene Zeitzeugin Ruth Weiss auf, die Journalistin und Schriftstellerin ist. Ihr Vater konnte nach dem Beginn der Naziherrschaft 1933 mit Hilfe von Verwandten nach Südafrika auswandern. Die restliche Familie, darunter die damals elfjährige Ruth, gelangte 1936 nach Johannesburg - auf dem letzten Schiff mit jüdischen Geflüchteten, das in Südafrika anlegen durfte.

Der 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Er ist der Jahrestag der Befreiung der Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz 1945 durch Soldaten der Roten Armee.

Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Landtagspräsident André Kuper halten Ansprachen im Landtag. Für die jüdischen Verbände in Nordrhein-Westfalen spricht Zwi Rappoport, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe.

Eingeladen sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Jüdischen Landesverbände, des Landesverbands deutscher Roma und Sinti NRW und des Queeren Netzwerks NRW sowie der Vorstand der jüdischen Gemeinde in Essen. Im November 2022 war in Essen mindestens dreimal auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge geschossen worden.