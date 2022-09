NRW-Landtagspräsident gibt Prinz Edward Kondolenzbuch

Paderborn (dpa)

Nordrhein-Westfalens Landtagspräsident André Kuper hat am Freitag in Paderborn ein Kondolenzbuch zu Ehren der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. an ihren Sohn Prinz Edward übergeben. Zahlreiche Abgeordnete und Bürger hatten sich zuletzt im Landtag in das Buch eingetragen, um ihre Trauer zu bekunden.

Von dpa