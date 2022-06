NRW liegt bei Privatinsolvenzen über dem Bundesschnitt

Frankfurt/Hamburg (dpa)

In Nordrhein-Westfalen hat es einer Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Crif zufolge in den ersten drei Monaten 2022 mehr Privatinsolvenzen gegeben als im Bundesschnitt. Deutschlandweit seien im ersten Quartal 27 Privatpleiten je 100.000 Einwohner zu verzeichnen gewesen, rechnete Crif am Freitag vor. In Nordrhein-Westfalen waren es 30 Insolvenzen je 100.000 Einwohner.

Von dpa