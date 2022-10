NRW-Linke sucht neue Doppelspitze

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Linke sucht eine neue Doppelspitze und muss einen Großteil des Vorstandes neu wählen. Zum Parteitag am Samstag und Sonntag in Kamen treten die Landessprecher Nina Eumann und Jules El-Khatib nicht wieder an. Knapp eine Woche vor dem Parteitag lagen am Montag erst zwei schriftliche Bewerbungen für die Sprecher-Posten vor - von zwei Männern. Eine Frau bewarb sich bislang nicht.

Von dpa