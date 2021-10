NRW-Ministerpräsident Laschet: «Wir geben nicht an»

Bielefeld (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sein Bundesland für dessen Bescheidenheit gelobt und gegen Bayern gestichelt. «Wir geben nicht an», sagte Laschet am Samstag beim Landesparteitag der NRW-CDU in Bielefeld. Die Universität Bonn aber zum Beispiel habe sechs Exzellenz-Cluster und damit so viele wie der Freistaat insgesamt. «Nicht weitersagen», frotzelte Laschet. «Wir sind nicht so angeberisch, aber wir können es, wie sind stark, wir sind exzellent.»

Von dpa