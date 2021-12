NRW-Ministerpräsident Wüst begrüßt Lech Walesa in Essen

Wüst traf sich am frühen Montagnachmittag mit dem Friedensnobelpreisträger von 1983 in der Essener Philharmonie zu einen Fototermin. Anschließend zogen sich Wüst und der 78 Jahre alte frühere Staatschef Polens zu einem Gespräch zurück. Von 1980 bis 1990 war der vielfach ausgezeichnete Walesa Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarność und danach bis 1995 polnischer Staatspräsident. Am Montagabend war Walesa zu einem Gastvortrag in der Philharmonie in Essen eingeladen.