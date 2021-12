NRW-Ministerpräsident Wüst besucht Wohnungslose und Soldaten

Essen (dpa/lnw)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat an Heiligabend an einer Weihnachtsfeier für Wohnungslose in Essen teilgenommen. Bei dem Zusammentreffen in einer zentralen Beratungsstelle der Caritas gemeinsam mit Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen tauschte sich Wüst mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit von Wohnungslosigkeit Betroffenen aus. Die Weihnachtsfeier findet jedes Jahr an Heiligabend statt und wird von den Wohlfahrtsverbänden der Caritas und Diakonie als zentrale Verbände der Wohnungslosenhilfe in Essen organisiert.

Von dpa