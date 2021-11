NRW-Ministerpräsident Wüst für Testpflicht in Heimen

Berlin (dpa)

Der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), hat sich für verpflichtende Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen ausgesprochen. Dies sei «absolut richtig», sagte er am Mittwochabend in den ARD-«Tagesthemen». Es könne nicht sein, «dass wir nach all den Monaten der Erfahrungen wieder die Fehler machen vom Anfang der Pandemie, wo Menschen einsam gestorben sind».

Von dpa