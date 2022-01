NRW-Ministerpräsident Wüst: Otte hat in CDU nichts verloren

Düsseldorf/Berlin (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst hat den Vorsitzenden der konservativen Werte-Union, Max Otte, zum Austritt aus der CDU aufgefordert. «Herr Otte sollte die CDU verlassen. Er hat bei uns nichts verloren», sagte Wüst der «Rheinischen Post (Mittwoch). Wüst sprach sich für ein Parteiausschlussverfahren aus, falls Otte für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren werde. Die CDU stehe für ein christliche Menschenbild, für ein freiheitliches und respektvolles Miteinander. «Das, was ich von Herrn Otte wahrnehme, hat nichts mit der CDU zu tun». Die CDU in Köln sieht die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss als gegeben an, zitierte die Zeitung den Kreisvorsitzenden Bernd Petelkau. Otte ist dort Mitglied.

Von dpa