NRW plant neues Kinderschutzgesetz

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will nach den Worten von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch in dieser Legislaturperiode ein neues Kinderschutzgesetz verabschieden. «Kinder brauchen in unserer Gesellschaft nicht nur Förderung, sondern unseren besonderen Schutz», sagte Wüst am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung im Düsseldorfer Landtag. «Unsere Aufgabe für die Zukunft ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, Gewalt zu erfahren», sagte er.

Von dpa