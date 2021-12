NRW plant Wolfsverordnung mit Regelungen für Abschüsse

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach zahlreichen Nutztierrissen von Wölfen - vor allem am Niederrhein - plant die NRW-Landesregierung eine Wolfsverordnung mit genauen Regelungen für Wolfs-Entnahmen, also den Abschuss von Tieren. Grundlage werde dabei die niedersächsische Regelung sein, sagte NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Übergeordnetes Ziel bleibe, den Artenschutz des Wolfes und den Schutz der Weidetiere in Einklang zu bringen. Über das Thema solle zu Jahresbeginn mit den Fraktionen im Landtag diskutiert werden.

Von dpa