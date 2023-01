NRW-Polizei: An Zahlen gemessen eher ruhige Einsatzlage

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Die Landesleitstelle der Polizei in Nordrhein-Westfalen meldet nach der Silvesternacht in einer ersten vorläufigen Bilanz eine «eher ruhige» Einsatzlage gemessen an den Zahlen. Das sagte ein Beamter am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa