Bericht: NRW-Regierung plant Änderungen bei Wolfsgebieten

„Mögliche Förderkulissen“ würden aktuell geprüft. Aktuell gibt es vier Wolfsgebiete in NRW: in Schermbeck bei Wesel, in der Eifel, im Oberbergischen Land und in der Senne bei Bielefeld.

Der Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker (CDU), sagte der RP, der Wolf habe in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft wie dem Münsterland, dem angrenzenden Ruhrgebiet und dem Niederrhein nichts verloren.

Aus Naturschutzsicht sei die Wiederansiedlung ein Erfolg, zitierte die Zeitung zudem den Landrat des Kreises Recklinghausen, Bodo Klimpel (CDU). Wölfe seien aber Raubtiere, Sicherheit müsse immer vorgehen. «Angesichts der Vorfälle mit Nutztieren kann ich die Sorgen der Bürger sehr gut nachvollziehen.»