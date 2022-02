NRW-Regierungschef Wüst dankt Einsatzkräften im Sturm

In der Nacht sei ein Orkan über Nordrhein-Westfalen gezogen, sagte Wüst am Donnerstag im Landtag. «Wir spüren draußen noch den Wind, 120 Kilometer in der Stunde war der Wind stark.» Der Schulunterricht finde daher aus Sicherheitsgründen am Donnerstag nicht statt. Wüst dankte allen Helferinnen und Helfern «ganz herzlich dafür, dass Sie gestern und heute unser Land sturmfest gemacht haben».