NRW-Schulministerin: Weiterhin Beamtenstatus für Lehrkräfte

Köln (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will den Beamtenstatus von Lehrkräften nicht abschaffen. «Wenn wir den Anreiz des Beamtenstatus abschaffen, dann wandern im Zweifelsfalle unsere Lehrkräfte hier aus Nordrhein-Westfalen in die benachbarten Bundesländer ab», sagte sie am Samstag bei einem digitalen Parteitag der nordrhein-westfälischen FDP.

Von dpa