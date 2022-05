NRW setzt Ende der Straßenbaubeiträge um: SPD unzufrieden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die schwarz-gelbe Landesregierung hat das vom Landtag beschlossene Ende der Straßenbaubeiträge umgesetzt. Eine entsprechende Richtlinie sei nach dem entsprechenden Landtagsbeschluss von Ende März dieses Jahres jetzt fertiggestellt. Sie werde in wenigen Tagen mit der Veröffentlichung im Ministerialblatt in Kraft treten, teilte das NRW-Bauministerium am Mittwoch mit.

Von dpa