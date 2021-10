NRW-SPD-Chef Kutschaty gratuliert Duisburgerin Bärbel Bas

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty hat die aus Duisburg stammende neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas als «echtes Vorbild» gelobt. Bas sei ein Vorbild «für alle, die sich klug, mutig, ohne Angebereien und mit Fleiß politisch engagieren wollen», sagte Kutschaty am Dienstag und gratulierte ihr zur Wahl. Mit ihrem «kollegialen, sympathischen und erfolgreichen Stil» habe Bas die SPD in Nordrhein-Westfalen seit 2010 als Landesparteiratsvorsitzende mitorganisiert. «Wir sagen "Danke" und sind stolz», so Kutschaty.

Von dpa