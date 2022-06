NRW-SPD macht Kämmerling zum Landesgeschäftsführer

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der verlorenen Landtagswahl will die nordrhein-westfälische SPD ihre Organisationsstruktur für künftige Wahlkämpfe stärken. Dafür werde der Ex-Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling das Amt des Landesgeschäftsführers übernehmen, sagte NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty am Montag in Düsseldorf.

Von dpa