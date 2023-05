NRW-Sport verzeichnet Mitgliederzuwachs nach Corona

Duisburg (dpa/lnw)

Die Mitgliederzahlen der organisierten Sportvereine in NRW haben sich seit der Corona-Pandemie wieder deutlich erholt und übertreffen mit 5,1 Millionen Mitgliedern erstmals seit 2019 die Fünf-Millionen-Marke. Dies bedeutet ein Plus von etwa 165.000 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr, wie der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB) am Mittwoch mitteilte. «Diese positive Entwicklung zeigt, dass der Wunsch nach organisiertem Sport ungebrochen ist», erklärte LSB-Vorstandsvorsitzender Christoph Niessen.

Von dpa