NRW stärkt Radverkehr per Gesetz

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Radverkehr in Nordrhein-Westfalen wird gesetzlich gestärkt. Als erstes Flächenland in der Bundesrepublik hat NRW nun ein Fahrradgesetz. Der Landtag nahm den Entwurf am Donnerstag mit den Stimmen der schwarz-gelben Regierungsfraktionen an. SPD und Grüne stimmten dagegen, die AfD enthielt sich. Der Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen in NRW soll von derzeit etwa 9 auf 25 Prozent gesteigert werden.

Von dpa