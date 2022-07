NRW-Stiftung präsentiert in Podcast Natur- und Kulturschätze

Düsseldorf (dpa/lnw)

In einem neuen Audio-Kanal stellt die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Natur- und Kulturprojekte, sehenswerte Museen, traditionsreiche Denkmäler und andere «verborgene Schätze» vor. In dem Podcast «Förderbande» sollen große und kleine Besonderheiten beleuchtet werden. Wie die Stiftung am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, gibt eine Journalistin gemeinsam mit wechselnden Gästen Einblicke in die gesamte Bandbreite der Projektförderungen. Monatlich gebe es eine neue Folge.

Von dpa