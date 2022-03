NRW und Flandern wollen Energie-Unabhängigkeit von Russland

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen und die belgische Region Flandern wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren, um kurzfristig mehr Unabhängigkeit von russischen Erdgas-Importen zu gewinnen. Das vereinbarten beide Regierungen am Dienstag in einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Düsseldorf. NRW und Flandern strebten dazu einen «Energie- und Klimapakt» an, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nach der Sitzung.

Von dpa