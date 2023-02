NRW: Veranstaltung edu:regio rund um Schulleben am Start

Mit einem breitgefächerten Programm rund um das Schulleben hat am Freitag in Düsseldorf die erste Bildungsveranstaltung edu:regio begonnen. Das neue regionale Format richte sich an Lehrkräfte, Schulleitungen oder auch IT-Verantwortliche in NRW, teilte der Verband Bildungsmedien (VBM) mit, der rund 1000 Teilnehmende zu der Premiere bis Samstag erwartet. Aussteller und Anbieter von Vorträgen oder Fortbildungen sind vor allem Vereine, Stiftungen, Schulbuchverlage oder Verbände aus dem Bildungsbereich.

Schüler lernen in einer Klasse in der Grundschule Sandstraße am iPad.

Im Fokus steht digitales Lehren und Lernen - auch etwa zur Leseförderung in Grundschulen, wo Studien bei vielen Kindern erhebliche Defizite zutage gefördert hatten. Zu den Themen gehören zudem die Fragen, wie Heranwachsende sicher im Netz recherchieren, sie Fake News von seriösen Nachrichten unterscheiden lernen und wie sie für die Schattenseiten von Social Media zu sensibilisieren sind. Zudem spielen Diversität, Migration und Rassismus eine Rolle.

Thematisiert werden soll, wie Schulen diskriminierende Parolen im Klassenzimmer kompetent kontern können. Einige Prominente beteiligen sich am Programm. So gibt der mit mehreren Auszeichnungen bedachte Sozialaktivist Ali Can - Leiter des VielRespektZentrums in Essen - Tipps zum Umgang in Schulen, wenn dort Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund Rassismus erfahren haben. Die Lehrergewerkschaft VBE ist ebenfalls vertreten. Der veranstaltende Verband VBM ist ein Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter, der früher auch ideeller Träger der Bildungsmesse didacta war. Am 6. Mai solle es eine edu:regio in München geben, sagte eine Sprecherin.