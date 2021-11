NRW-Verkehrsministerin im Flutgebiet: «Bis heute betroffen»

Swisttal (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens neue Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) hat bei einem Besuch von Baustellen in den Hochwassergebieten die anhaltende Unterstützung des Landes zugesagt. «Die Landesregierung setzt alles daran, dass Hilfe schneller ankommt und auch spürbar wirkt. Deshalb setzen wir uns zum Beispiel für mehr Tempo bei Planung und Bau von Infrastruktur ein», erklärte sie am Donnerstag. Brandes besuchte unter anderem den Kreis Euskirchen und den Rhein-Sieg-Kreis, in dem zwei Brücken errichtet werden. «Das Ausmaß der Schäden nach der Unwetterkatastrophe im Juli macht uns bis heute betroffen», sagte sie.

Von dpa