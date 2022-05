195 Abgeordnete im neuen NRW-Landtag: 4 weniger als bisher

Dem neuen Landtag von Nordrhein-Westfalen gehören 195 Abgeordnete an.

Das hat der Landeswahlleiter am Montag in Düsseldorf bekanntgegeben. Demnach errang die CDU 76 Sitze, davon 6 Überhangmandate. Die SPD kommt laut der Übersicht auf 56 Sitze, davon 4 Ausgleichsmandate. Die Grünen erzielten den Angaben zufolge 39 Sitze, davon 3 Ausgleichsmandate. Die FDP hat demnach 12 Sitze. Auch die AfD kommt auf 12 Sitze, davon 1 Ausgleichsmandat. In der vergangenen Legislaturperiode hatte der Landtag 199 Abgeordnete.