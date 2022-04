Bericht: Landtagswahl könnte Ziel für Cyberangriffe werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landtagswahl am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen könnte einem Bericht zufolge zum Ziel krimineller Hacker werden. Mit dieser Einschätzung zitierte die «Rheinische Post» den Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, Markus Hartmann. «Wir haben uns auf mögliche Attacken intern vorbereitet. So haben wir eine verbesserte Bereitschaft eingerichtet und entsprechende Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen», sagte Hartmann.

Von dpa