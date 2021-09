Bonner Wahlkreis mit nur 216 Stimmen Vorsprung gewonnen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei der Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen sind einige Entscheidungen denkbar knapp ausgefallen. So gewann die Grünen-Kandidatin Katrin Babette Uhlig in Bonn ihr Direktmandat mit nur 216 Stimmen Vorsprung vor der SPD-Kandidatin Jessica Rosenthal. Insgesamt stimmten laut vorläufigem Ergebnis 46 467 Wählerinnen und Wähler für die Grünen-Politikerin. Auch der drittplatzierte Bewerber, Christoph Jansen von der CDU, lag mit insgesamt 44 872 Stimmen nicht weit entfernt - nur 1379 Stimmen hinter der SPD-Kandidatin.

Von dpa