Butterwegge zur Spitzenkandidatin der Linken gewählt

Mülheim/Ruhr (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Linke geht mit der Soziologin Carolin Butterwegge und dem Co-Parteichef Jules El-Khatib als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl. Die Delegierten wählten das Duo bei einer online durchgeführten Versammlung am Samstag in Mülheim, wie ein Sprecher mitteilte. Butterwegge erhielt 67,4 Prozent der Stimmen, El-Khatib kam auf 80,2 Prozent. Es gab keine Gegenkandidaten. Das elektronische Wahlergebnis soll am Sonntag durch eine Urnenwahl bestätigt werden.

