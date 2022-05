CDU-Generalsekretär: Wollen verlässliche Regierung schmieden

«Stärkste Kraft heißt für uns, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für Nordrhein-Westfalen, verantwortlich zu sein für eine verlässliche Zukunftsregierung in Nordrhein-Westfalen, für die Menschen dort», sagte Czaja am Sonntagabend in Berlin. «Und diese verlässliche Regierung wollen wir dort schmieden.» Czaja gratulierte auch den Grünen zu ihrem starken Abschneiden in NRW, sie gehörten «zweifelsohne» auch zu den Gewinnern des Wahlabends.