CDU nominiert Landtagspräsidenten : Gute Chancen für Kuper

Düsseldorf (dpa)

Die CDU-Fraktion will in ihrer Sitzung an diesem Dienstag den neuen Landtagspräsidenten nominieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag. Amtsinhaber André Kuper werden dabei gute Chancen zugerechnet. Der 61-jährige CDU-Politiker hat das protokollarisch höchste Amt im Land seit 2017 inne.

Von dpa