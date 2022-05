CDU und Grüne vereinbaren erste Gespräche für Mittwoch

Düsseldorf (dpa)

Die nordrhein-westfälische CDU und die Grünen haben sich nach ihren Erfolgen bei der Landtagswahl in NRW zu ersten Gesprächen für diesem Mittwoch (14.00 Uhr) in Düsseldorf verabredet. Das teilten beide Parteien am Dienstagabend mit. Auf Einladung der NRW-CDU treffe man sich «zu ersten Gesprächen über eine Bewertung der aktuellen politischen Lage in Nordrhein-Westfalen», schrieben Bündnis 90/Die Grünen.

Von dpa