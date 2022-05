FDP-Spitzenkandidat Stamp spricht von bitterer Niederlage

Düsseldorf (dpa)

Der FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp hat das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen als bittere Niederlage bezeichnet. «Es ist völlig klar, dass wir hier so nicht zur Tagesordnung übergehen können», sagte Stamp bei der FDP-Wahlparty am Sonntagabend in Düsseldorf. «Ich hätte Ihnen und Euch gerne ein anderes Ergebnis gebracht», sagte der amtierende Familienmister und FDP-Landeschef. Stamp betonte, dass die Partei die Fehler nicht bei anderen, sondern bei sich selbst suchen werde. «Wir bleiben beieinander und wir werden auch gemeinsam wieder stark», sagte Stamp.

Von dpa