Fraktionschef Wagner ist AfD-Spitzenkandidat für NRW-Wahl

Essen (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische AfD zieht mit Markus Wagner als Spitzenkandidat in die NRW-Landtagswahl im nächsten Jahr. Die Landeswahlversammlung der Partei wählte den 57-jährigen Chef der AfD-Landtagsfraktion am Samstag in Essen auf Platz eins der Landesliste. Auf Platz zwei kam Martin Vincentz (35), er ist stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag.

