Fridays for Future ruft zum NRW-Aktionstag auf

Bochum (dpa/lnw)

Mehr als 20 Ortsgruppen von Fridays for Future (FFF) haben in Nordrhein-Westfalen für diesen Freitag unter dem Motto «#NRWgenugVerwüstet» zu einem landesweiten Aktionstag aufgerufen. Die Klima-Bewegung will gut eine Woche vor der NRW-Landtagswahl am 15. Mai auf «tiefgreifenden Missstände in der Politik» hinweisen und «das Versagen der Landesregierung in der eskalierenden Klimakrise» anprangern, teilte Fridays for Future mit.

Von dpa